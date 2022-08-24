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Çanakkale gündem haberleri: ÇANAKKALE - Sağanak hayatı olumsuz etkiledi

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Çanakkale gündem haberine göre Çanakkale'nin Ezine ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Ezine ilçe merkezi ve bazı köylerde etkili olan sağanak, büyük su birikintileri oluşturdu.

Sağanakla birlikte etkili olan fırtına nedeniyle bazı ağaçların dalları kırılırken sürücüler de zaman zaman zor anlar yaşadı.

Sanayi sitesinde oluşan yağmur suyu belediye ekiplerince çekilerek temizlendi.

Ezine Belediyesi ekipleri ilçede olumsuzluk yaşanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel

Çanakkale Ezine su Güncel Haberler

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