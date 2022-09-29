Çanakkale gündem haberi | Çanakkale'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü Güncel Haberler Çanakkale haber... Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti. Recep Sezgin (56) idaresindeki 17 YE 819 plakalı traktör, Karaibrahimler köyü yakınında hayvan ağılının bahçesinde sürücüsünün manevra yaptığı sırada devrildi. Traktörün altında kalan sürücü Sezgin, olay yerinde yaşamını yitirdi. Sezgin'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Biga Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Güncel Kaynak: AA / Sabahattin Sallama Çanakkale Bayramiç Güncel Haberler

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