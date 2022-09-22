Çanakkale gündem haberi | Çanakkale'de bir evde tarihi eserler ele geçirildi Güncel Haberler Çanakkale haberine göre Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde düzenlenen operasyonda bir evde tarihi niteliğe sahip eserler bulundu. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde düzenlenen operasyonda bir evde tarihi niteliğe sahip eserler bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli R.D'nin evine operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, 30 adet senet tarzı kağıt para, üzerinde bayrak resmi bulunun ipek kumaş, eski pullar, Arap alfabesiyle yazılmış tuğra vesikaları, çeşitli tarihlere ait belgeler, üçgen bröve, metal objeler, çeşitli şekil ve tipte sikkeler ve Osmanlı dönemine ait paralar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Güncel Kaynak: AA / Burak Akay Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Çanakkale Güncel Haberler

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