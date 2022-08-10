Çanakkale gündem haberi | Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne KEGM ekiplerince kurtarıldı Edinilen Çanakkale gelişmesine göre Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan bir tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı. Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan bir tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı. Boğaz geçişi yapan ve içinde 4 kişinin bulunduğu özel bir teknenin makineleri Kepez önlerinde arızalandı. Tekne kaptanının durumu, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye KEGM'e ait, "KIYEM-1" hızlı tahlisiye botu sevk edildi. Tekne daha sonra yedeklenip arızanın giderilmesi için Çanakkale Marinaya yanaştırıldı. Güncel AA / Burak Akay Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Çanakkale Boğazı Çanakkale Kepez Güncel Haberler

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