Çanakkale gündem haberi: Çanakkale açıklarında geri itilen 26 düzensiz göçmen kurtarıldı Güncel Haberler Çanakkale gündem haberi: Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 26 düzensiz göçmen kurtarıldı. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 26 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarındaki lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğunu tespit etti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen farklı ülkelere mensup 26 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığının "TCSG-6" botu ile kurtarılarak kıyıya getirildi. Küçükkuyu beldesinde karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü. Güncel Kaynak: AA / Burak Akay Yunanistan Çanakkale Güncel Haberler

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