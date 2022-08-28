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Çanakkale gündem haberi: Bozcaada feribot hattında yoğunluk nedeniyle yarın ek seferler yapılacak

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Çanakkale gündem haberi: Bozcaada feribot hattında yoğunluk nedeniyle yarın ek seferler yapılacak

Çanakkale gündem haberine göre Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, yarın Geyikli-Bozcaada güzergahı için 19 feribot seferi ilave etti.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, yarın Geyikli- Bozcaada güzergahı için 19 feribot seferi ilave etti.

Şirketten yapılan açıklamada, yoğunluk nedeniyle yolcuların mağdur olmaması için mevcut tarifenin yanı sıra yarın Geyikli'den Bozcaada'ya 09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 18.00, 19.30, 20.00 ve 21.30, Bozcaada'dan Geyikli'ye ise 08.00, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 19.00, 20.30, 21.00 ve 23.00 saatlerinde ek seferler düzenleneceği bildirildi.

Açıklamada, feribot seferleri için güncel tarifeye "www.gdu.com.tr" internet adresinde yer verildiği duyuruldu.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel

Çanakkale Boğazı Bozcaada Güncel Haberler

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