Çanakkale gündem haberi... BBP Genel Başkanı Destici, Çanakkale Türküsünü söyledi Güncel Haberler Çanakkale haberler... Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve parti yöneticilerinin Çanakkale türküsünü söylemesi TBMM - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında Çanakkale il ve ilçe başkanlarını ağırladı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve parti yöneticilerinin Çanakkale türküsünü söylemesi TBMM - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında Çanakkale il ve ilçe başkanlarını ağırladı. Destici ve parti yöneticileri Çanakkale türküsünü söyledi. Kaynak: AA / Güncel Büyük Birlik Partisi Mustafa Destici Çanakkale Güncel Haberler

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