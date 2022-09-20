Çanakkale gündem haberi... BBP Genel Başkanı Destici, Çanakkale Türküsünü söyledi
Güncel Haberler
Çanakkale haberler... Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve parti yöneticilerinin Çanakkale türküsünü söylemesi TBMM - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında Çanakkale il ve ilçe başkanlarını ağırladı.
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve parti yöneticilerinin Çanakkale türküsünü söylemesi TBMM - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında Çanakkale il ve ilçe başkanlarını ağırladı. Destici ve parti yöneticileri Çanakkale türküsünü söyledi.
Kaynak: AA / Güncel