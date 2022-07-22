Çanakkale gündem: Çanakkale'de yuvadan düşerek yaralanan leylek DKMP ekiplerine teslim edildi - Haberler

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Çanakkale gündem: Çanakkale'de yuvadan düşerek yaralanan leylek DKMP ekiplerine teslim edildi

AA - Doğan Zelova - Güncel
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Çanakkale gündem: Çanakkale'de yuvadan düşerek yaralanan leylek DKMP ekiplerine teslim edildi

Çanakkale haberleri: Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yuvasından düşerek yaralanan ardından itfaiye ekipleri tarafından koruma altına alınan leylek, tedavisinin tamamlanması için Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Çanakkale Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yuvasından düşerek yaralanan ardından itfaiye ekipleri tarafından koruma altına alınan leylek, tedavisinin tamamlanması için Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Çanakkale Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kavakköy beldesinde bulunan bir elektrik direğindeki yuvasında yaşayan leylek henüz bilinmeyen nedenle düştü.

Çevre sakinlerinin bilgi vermesi üzerine yaralı leylek Kavakköy Belediyesi itfaiye ekiplerince koruma altına alındı.

Burada ilk bakımları yapılan leylek daha sonra DKMP Çanakkale Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

AA / Doğan Zelova - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale Kavakköy İtfaiye Güncel Haberler

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