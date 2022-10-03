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Çanakkale gündem: Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne, KEGM ekiplerince kurtarıldı

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Çanakkale gündem: Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne, KEGM ekiplerince kurtarıldı

Edinilen Çanakkale haberine göre Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin müdahalesiyle balıkçı barınağına çekildi.

Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin müdahalesiyle balıkçı barınağına çekildi.

Boğazda seyir yapan 6 metrelik özel teknenin makineleri Çanakkale açıklarında arızalandı.

Bir süre sürüklenen teknenin kaptanının, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine, bölgeye KEGM'ye ait "KIYEM-1" hızlı tahlisiye botu sevk edildi.

Yedeklenen tekne, arızanın giderilmesi için Eceabat Balıkçı Barınağı'na yanaştırıldı.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel

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