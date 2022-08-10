Çanakkale gündem: Çanakkale açıklarında 16 düzensiz göçmen yakalandı Gelen Çanakkale haberine göre Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde 16 düzensiz göçmen yakalandı. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde 16 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, "MORAD-8" mobil radarı yardımıyla Ayvacık açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu bir lastik botun bulunduğunu tespit etti. Ekiplerin "TCSG-905" botuyla düzenlediği operasyonda, çeşitli ülkelere mensup 16 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. Güncel AA / Burak Akay Çanakkale Güncel Haberler

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