Üye Girişi
Haberler
Netanyahu'dan ateşkes sonrası ilk açıklama: Hizbullah anlaşmayı bozarsa onları vururuz

Netanyahu'dan ateşkes sonrası ilk açıklama: Hizbullah anlaşmayı bozarsa onları vururuz

 İsrail kabinesi, Lübnan ile ateşkes anlaşmasını onayladı

İsrail kabinesi, Lübnan ile ateşkes anlaşmasını onayladı

 Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Suç kılıç çatmak değil, kasıtlı organize disiplinsizliktir

Milli Savunma Bakanı Güler: Suç kılıç çatmak değil, kasıtlı organize disiplinsizliktir
Rusya bir kez daha ABD füzeleriyle vuruldu, Savunma Bakanlığı 'Yanıt verilecek' dedi

ABD füzeleriyle bir kez daha vurulan Rusya'dan dünyayı korkutan açıklama

Çanakkale Gelibolu'nun Kurtuluşu Coşkuyla Kutlandı

Çanakkale Gelibolu'nun Kurtuluşu Coşkuyla Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gelibolu ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinliklerle kutlandı. Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması, halk oyunları ve müzik konserleri ile dolu bir program gerçekleştirildi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Gelibolu Kaymakam Bekir Abacı, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız ve Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak tarafından 2. Kolordu Komutanlığı Karargahı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenkler bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Soyuak tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından program, Tümgeneral Yaldız'ın Belediye Başkanı Soyuak, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyelerinin ziyaretiyle devam etti.

Atatürk Kültür Merkezi önündeki törende halk oyunları gösterisi ile Bursa Mehteran Bölüğü ve 2. Kolordu Bando Takımı konser verdi.

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Kutlamalar, Zakkum grubunun konseri ve havai fişek gösterisiyle tamamlandı.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
img

8 bin yıllık bahçede son hasat
img

50 ülkenin "Evet" dediği İsrail karşıtı karara 4 liderden "ret" oyu
img

Kredi kartlarında korkutan tablo
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

TRT Spor canlı izle! BARCELONA BREST maçı izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki Van okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Van'da okul yok mu (Van Valiliği Açıklaması)? Hakkari okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Hakkari'de okul yok mu (Hakkari Valiliği Açıklaması)? Bitlis okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Bitlis'te okul yok mu (Bitlis Valiliği Açıklaması)? Şırnak okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Şırnak'ta okul yok mu (Şırnak Valiliği Açıklaması)? Yozgat'ta Okullar Tatil Mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı Siirt okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Siirt'te okul yok mu ( Siirt Valiliği Açıklaması)? Aksaray okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Aksaray'da okul yok mu (Aksaray Valiliği Açıklaması)? Bayer Leverkusen Salzburg CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bayer Leverkusen Salzburg maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Çorum okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Çorum'da okul yok mu ( Çorum Valiliği Açıklaması)? Slovan Bratislava Milan CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Slovan Bratislava Milan maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.