Çanakkale Gelibolu'nun Kurtuluşu Coşkuyla Kutlandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Gelibolu Kaymakam Bekir Abacı, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız ve Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak tarafından 2. Kolordu Komutanlığı Karargahı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenkler bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Soyuak tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından program, Tümgeneral Yaldız'ın Belediye Başkanı Soyuak, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyelerinin ziyaretiyle devam etti.

Atatürk Kültür Merkezi önündeki törende halk oyunları gösterisi ile Bursa Mehteran Bölüğü ve 2. Kolordu Bando Takımı konser verdi.

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Kutlamalar, Zakkum grubunun konseri ve havai fişek gösterisiyle tamamlandı.