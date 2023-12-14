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Çanakkale Gelibolu Hükümet Konağı Deprem Riski Nedeniyle Boşaltıldı

14 Aralık 2023 19:27 Güncelleme: 19:28 Abone Ol

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Hükümet Konağı, deprem riski nedeniyle boşaltılmaya başlandı. Uzman ekiplerce yapılan inceleme sonunda Hükümet Konağının depreme karşı dayanıklı olmadığı belirlendi. Bina içinde yer alan Kaymakamlık ve Yazı İşleri Müdürlüğü, Gelibolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı binasına taşındı.