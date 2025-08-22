Çanakkale Gelibolu'da Yangın: Havadan ve Karadan Mücadele Başlatıldı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Ilgardere köyü yakınlarında çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. 9 uçak, 6 helikopter, 15 arazöz ve 128 personelle yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Ilgardere köyü yakınlarındaki alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediyor.

Orman Genel Müdürlüğünün NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, "9 uçak, 6 helikopter, 15 arazöz, 1 iş makinesi, 128 personelle Ilgardere mevkisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediyoruz. Yangını bir an evvel kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
