Çanakkale Gelibolu'da Yangın: Havadan ve Karadan Mücadele Başlatıldı
Güncelleme:
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Ilgardere köyü yakınlarında çıkan yangın için havadan ve karadan müdahale ediliyor. Vali Toraman, yangına 3 uçak, 3 helikopter ve çok sayıda karasal araçla müdahale edildiğini duyurdu.

İlçeye bağlı Ilgardere köyü yakınlarındaki alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, "Gelibolu Ilgardere köyü kırsalında başlayan yangına 3 uçak, 3 helikopter ile havadan, 33 arazöz, 2 itfaiye, 3 dozer, 15 diğer araç ve 163 personel ile karadan müdahale edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
