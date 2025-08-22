Çanakkale Gelibolu'da Yangın: Hava ve Kara Ekipleri Mücadele Ediyor
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Ilgardere köyü yakınlarında çıkan yangına itfaiye ve orman müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangının sebebi henüz bilinmiyor.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İlçeye bağlı Ilgardere köyü yakınlarındaki alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı.
Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel