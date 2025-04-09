Çanakkale Gelibolu'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama
Gelibolu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ile yakalanan E.T, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı. Üzerinde çok sayıda sentetik hap bulunan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından hakimlik tarafından tutuklandı.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polis ekiplerince uyuşturucu maddeyle yakalanan zanlı, tutuklandı.
Gelibolu Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, önceden takibe aldıkları E.T'yi durdurdu.
Zanlının üzerinde yapılan aramalarda çok sayıda sentetik hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel