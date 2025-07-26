Çanakkale Gelibolu'da Tarım Arazisinde Yangın Çıktı
Gelibolu ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangın, Koruköy yakınlarında bilinmeyen bir nedenle başladı ve çevredekilerin ihbarıyla ekipler bölgeye ulaştı.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Koruköy yakınlarındaki tarım arazisinde bilinmeyen nedenle yangın başladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen hava ve kara ekipleri yangına müdahale etti.
Yapılan çalışma sonrası ormana sıçramadan kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel