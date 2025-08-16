Çanakkale Gelibolu'da Orman Yangını Çıktı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, saat 16.00 sıralarında başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Gelibolu ilçesinde ormanda yangın başladı. Yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için havadan ve karardan müdahale ediliyor.

