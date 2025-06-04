Çanakkale Gelibolu'da Kurban Bayramı Hazırlıkları Tamamlandı

Çanakkale Gelibolu'da Kurban Bayramı Hazırlıkları Tamamlandı
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Gelibolu Belediyesi, Kurban Bayramı için mezbahalar, kurbanlık satış yerleri, mezarlıklar ve camilerde temizlik yaparak hazırlıklarını tamamladı. Bayram süresince nöbetçi personeller görev alacak.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı.

Gelibolu Belediyesi ekipleri, vatandaşların rahat bayram geçirmesi için hazırlık yaptı.

Mezbahalar, kurbanlık satış yeri, mezarlıklar ve camilerde temizlikler yapılarak hizmete hazır hale getirildi.

Bayram süresince belediye birimlerinde nöbetçi personellerin bulundurulacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
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