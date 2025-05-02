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Çanakkale Gelibolu'da Kitap Festivali Başladı

Çanakkale Gelibolu'da Kitap Festivali Başladı
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Gelibolu Belediyesi tarafından düzenlenen Kitap Festivali, Gelibolu Atatürk Kültür Merkezi'nde başladı. Festival, 6 Mayıs'a kadar sürecek ve açılışa birçok kitapsever katıldı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Kitap Festivali başladı.

Gelibolu Belediyesi tarafından Gelibolu Atatürk Kültür Merkezi'nde 6 Mayıs'a kadar sürecek festivalin açılışına Belediye Başkan Yardımcısı Burak Batır, belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Handan Erkenoğlu ve çok sayıda kitapsever katıldı.

6 Mayıs'a kadar sürecek Kitap Festivali'nin ilk gününde 5 yazar kitaplarını kitapseverlerle buluşturdu.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
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