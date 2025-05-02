Çanakkale Gelibolu'da Kitap Festivali Başladı
Gelibolu Belediyesi tarafından düzenlenen Kitap Festivali, Gelibolu Atatürk Kültür Merkezi'nde başladı. Festival, 6 Mayıs'a kadar sürecek ve açılışa birçok kitapsever katıldı.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Kitap Festivali başladı.
Gelibolu Belediyesi tarafından Gelibolu Atatürk Kültür Merkezi'nde 6 Mayıs'a kadar sürecek festivalin açılışına Belediye Başkan Yardımcısı Burak Batır, belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Handan Erkenoğlu ve çok sayıda kitapsever katıldı.
6 Mayıs'a kadar sürecek Kitap Festivali'nin ilk gününde 5 yazar kitaplarını kitapseverlerle buluşturdu.
Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel