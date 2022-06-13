Çanakkale Gazeteciler Cemiyeti yönetiminde görev dağılımı - Haberler

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Çanakkale Gazeteciler Cemiyeti yönetiminde görev dağılımı

AA - Burak Akay - Güncel
Çanakkale Gazeteciler Cemiyeti yönetiminde görev dağılımı

Çanakkale Gazeteciler Cemiyeti'nde (ÇGC), güven tazeleyen Hafize Akıncı başkanlığındaki yeni yönetimin ilk toplantısında görev dağılımı yapıldı.

Çanakkale Gazeteciler Cemiyeti'nde (ÇGC), güven tazeleyen Hafize Akıncı başkanlığındaki yeni yönetimin ilk toplantısında görev dağılımı yapıldı.

Akıncı, önceki hafta yapılan seçimlerin ardından yeni yönetim kurulu üyeleriyle ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda yapılan görev dağılımına göre, başkan yardımcılığına Burak Akay, genel sekreterliğe Gökhan Özbertun, mali saymanlığa Kerem İriç, basınla iletişim görevine ise Utku Yaşar Cüce getirildi.

Yönetim kurulu üyelerine yeni görevlerinde başarılar dileyen Akıncı, çalışma takvimi hazırlamaya bu hafta başlayacaklarını ifade etti.

AA / Burak Akay - Güncel

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