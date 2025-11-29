Çanakkale Film Festivali Bugün Sona Erdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle bu yıl ilki düzenlenen "Çanakkale Film Festivali" bugün sona eriyor.

Çanakkale Kültür Turizm ve Sanat Derneğinin ev sahipliğinde düzenlenen festivalin kuruculuğunu İzzet Arslan, danışmanlığını Serdar Can, onursal başkanlığını ise Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak üstlendi.

Festival kapsamında üç özel sergi de ziyarete açıldı. Araştırmacı yazar Vadullah Taş'ın "Yeşilçam'dan Yansıyanlar: Aile Filmleri Afiş Sergisi", Wonder Kostüm'ün "70'ler Kostüm Sergisi" ve "Analog Film Makinaları Sergisi" sinemaseverlerin ilgisine sunuldu.

Gülsüm Kabadayı'nın hikayesini anlatan "Bi Umut" filmiyle açılan festivalin ikinci gününde Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğunu anlatan "Mustafa" animasyon filmi gösterildi.

Festivalde, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nin hazırlanma sürecini ele alan "Hep Otuz Üç Yaşında" filminin gösterimi sonrasındaki söyleşide de Birhan Tut, Filiz Çelik ve Selman Kılıçarslan katılımcılarla buluştu.

Filistinli yönetmen Nevres Salih'in katıldığı etkinlik de festival programında yer aldı. "Özgürlüğün Gölgesinde" filminin gösterimi ardından söyleşi gerçekleştiren yönetmen Salih, sinemanın politik rolüyle ilgili konuştu.

Festival, son gününde Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gün boyu süren etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Çocuk etkinlikleri, film gösterimleri ve söyleşilerle tamamlanacak olan festival, yönetmen Müge Uğurlar'ın katılımıyla "Derun" filminin özel gösterimi ile kapanış yapacak.