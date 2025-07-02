Çanakkale Etili Çayı Temizlik Çalışmaları Tamamlandı

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Çanakkale'nin Etili köyündeki çayda gerçekleştirilen temizlik çalışmaları sona erdi. DSİ 252. Şube Müdürlüğü, projelerle taşkın risklerini azaltmayı ve vatandaşların can mal güvenliğini korumayı hedeflediklerini açıkladı.

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Etili köyündeki çayda DSİ 252. Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen temizlik çalışması tamamlandı.

Çanakkale DSİ 252. Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Etili çayındaki temizlik çalışmalarının sona erdiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz projeler ile yerleşim alanları ve tarım arazilerinde taşkın risklerini en aza indirmeyi, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumayı hedefliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / İbrahim Çubuk - Güncel
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