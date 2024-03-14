Çanakkale'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'ne Fener Alayı Düzenlenecek
Çanakkale'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenleneceği açıklandı. Fener alayı, 18 Mart Pazartesi günü saat 20.45'te Cumhuriyet Meydanı'nda başlayacak ve Çanakkale halkı davet edildi.
Çanakkale'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlenecek.
Valilikten yapılan açıklamada, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında fener alayı gerçekleştirileceği duyuruldu.
Açıklamada, 18 Mart Pazartesi günü saat 20.45'te Cumhuriyet Meydanı'nda başlayacak fener alayına Çanakkale halkı davet edildi.