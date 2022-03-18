ÇANAKKALE - Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Çanakkale Boğazı'nda geçit töreni gerçekleştirdi
AA - Güncel
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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü kapsamında, Deniz Kuvvetlerimize bağlı fırkateyn, korvet, hücumbot ve karakol gemilerinden müteşekkil unsurlar tarafından Çanakkale Boğazı'nda geçit töreni gerçekleştirdi.
ÇANAKKALE (AA) - 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü kapsamında, Deniz Kuvvetlerimize bağlı fırkateyn, korvet, hücumbot ve karakol gemilerinden müteşekkil unsurlar tarafından Çanakkale Boğazı'nda geçit töreni gerçekleştirdi.