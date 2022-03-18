ÇANAKKALE - Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Çanakkale Boğazı'nda geçit töreni gerçekleştirdi

ÇANAKKALE (AA) - 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü kapsamında, Deniz Kuvvetlerimize bağlı fırkateyn, korvet, hücumbot ve karakol gemilerinden müteşekkil unsurlar tarafından Çanakkale Boğazı'nda geçit töreni gerçekleştirdi.