Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı Bilecik'te

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 18 Mart'ta sunulmak üzere Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı, Bursalı atletler tarafından Bilecikli sporculara teslim edildi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Çanakkale-Ankara 25. Zafer Koşusu'nda Bursalı gençlerin taşıdığı emanetlerin teslimi için Bilecik Valiliği önünde tören yapıldı.

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya'na sunulan emanetler, törenin ardından Bilecikli atletler tarafından Eskişehirli gençlere teslim edilmek üzere taşınmaya başlandı.

Emanetler, Eskişehir'in ardından Ankara'ya ulaştırılarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.