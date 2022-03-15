Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı Bilecik'te - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı Bilecik'te

AA - Muhsin Arslan - Güncel
 - Güncelleme:
Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı Bilecik'te

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 18 Mart'ta sunulmak üzere Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı, Bursalı atletler tarafından Bilecikli sporculara teslim edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 18 Mart'ta sunulmak üzere Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı, Bursalı atletler tarafından Bilecikli sporculara teslim edildi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Çanakkale-Ankara 25. Zafer Koşusu'nda Bursalı gençlerin taşıdığı emanetlerin teslimi için Bilecik Valiliği önünde tören yapıldı.

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya'na sunulan emanetler, törenin ardından Bilecikli atletler tarafından Eskişehirli gençlere teslim edilmek üzere taşınmaya başlandı.

Emanetler, Eskişehir'in ardından Ankara'ya ulaştırılarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.

Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı Bilecik'te

Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı Bilecik'te

Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı Bilecik'te

Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı Bilecik'te

Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı Bilecik'te

Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı Bilecik'te

AA / Muhsin Arslan - Güncel

Politika, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title