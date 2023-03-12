Çanakkale'den trenle gönderilen konteynerler Gölbaşı'na ulaşıyor

Çanakkale'den trenle gönderilen 600 konteyner, peyderpey Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine geliyor.

Depremlerde Gölbaşı ilçesinde çok sayıda bina yıkılırken, bazı binalarda ise ağır ve hafif hasarlar oluştu.

Evleri yıkılan vatandaşların geçici barınma ihtiyacını karşılamak için ilçede çadır ve konteyner kentler kuruluyor.

Bu kapsamda Çanakkale'den trenle gönderilen 600 konteynerden peyderpey ilçeye ulaşanlar, AFAD ekiplerince eksiklikleri giderildikten sonra depremzedelere teslim ediliyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki çalışmaları koordine eden Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AA muhabirine, ilçede depremlerden sonra tren raylarında eğilmelerin meydana geldiğini hatırlattı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ait kombine buraj makineleriyle raylardaki kıvrım ve bükülmelerin düzeltildiğini, Adana-Kahramanmaraş tren seferlerinin başladığını dile getiren Hatipoğlu, "Trenlerle Gölbaşı ilçemize yardım malzemeleri getiriyoruz. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde daha önceden depremzedelerin kullandığı konteynerleri bölgemize getirttik. Bu şekilde onları temizleyerek, tekrar vatandaşlarımızın kullanımına açıyoruz." diye konuştu.

"600'e yakın konteyner, trenle ilçemize gelmiş olacak"

Hatipoğlu, trenle getirilen konteynerlerin bakım ve onarımını yaptıktan sonra köylerde dağıtımını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Konteynerleri köylerimize ulaştırmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda 600'e yakın konteyner, trenle ilçemize gelmiş olacak. Bunları hem köylerimizde hem de ihtiyaç bulunan alanlarda değerlendiriyoruz. Diğer yandan konteyner kent çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Esenler, Tokat ve Altınordu belediyelerinin de katkılarıyla hızlıca konteyner kentin inşasına devam ettiklerini anlatan Hatipoğlu, "Alternatif alanların da altyapı çalışmaları yapılıyor. Diğer yandan yine kırsal alanda da çalışmalarımız devam ediyor. Belde ve köylerimiz ile Gölbaşı'nda ve diğer bölgelerde, deprem yaralarını devletimiz büyük bir güçle saracaktır." ifadesini kullandı.