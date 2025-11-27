Haberler

Çanakkale'den İstanbul'a Giden Otobüs Yandı

Çanakkale'den İstanbul'a Giden Otobüs Yandı
Güncelleme:
Çanakkale'den İstanbul'a giden ortaokul öğrencilerini taşıyan otobüs, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde motor kısmından alev aldı. Olayda öğrenciler ve öğretmenler tahliye edilirken, otobüs tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

ÇANAKKALE'den İstanbul'a geziye giden ortaokul öğrencilerini taşıyan otobüs, Bursa'nın Orhangazi ilçesinden geçerken motor kısmından alev aldı. Öğrenci ve öğretmenler tahliye edilirken, otobüs alev topuna döndü.

Olay, saat 07.30 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Orhangazi Tüneli yakınlarında meydana geldi. Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki Plevne Ortaokulu'ndan İstanbul'a gezi için yola çıkan 39 öğrenci, 6 öğretmen ve 2 rehberi taşıyan, Ahmet Kantarcı (66) idaresindeki 17 HT 555 plakalı otobüs, seyir sırasında motor bölümünden alev aldı. Şoför, otobüsü emniyet şeridine çekerek, öğrenci ve öğretmenleri tahliye etti. Öğrenciler güvenli alana alındıktan kısa süre sonra otobüs alev topuna döndü. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında otobüs kullanılmaz hale geldi. Öğrenci ve öğretmenler olay yerine çağrılan başka otobüsle yola devam ederken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
