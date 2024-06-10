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Çanakkale'deki Zeytinlik Yangını Kontrol Altına Alındı

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan zeytinlik yangını, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında bir kişi yaralandı ve 15 dönüm orman dışı alan zarar gördü.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde zeytinlik alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alanda da etkili olan yangın kontrol altına alındı.

Ayvacık'ın Küçükkuyu beldesine bağlı Bahçedere köyü yakınlarındaki zeytinlik alandan duman yükseldiği ihbarı üzerine, 3 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve 48 personel bölgeye sevk edildi.

Yer ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından rüzgarın etkisiyle zeytinlik alandan ormanlık alana sıçrayan yangını söndürme çalışmalarına destek Dardanos ve Edremit'te konuşlu yangın söndürme helikopteri ile Çanakkale ve Edremit havalimanında konuşlu uçaklar yangın mahalline hareket ettirildi.

Havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yörede yaşayan Ahmet Kahraman, söndürme çalışmalarına destek verdiği sırada yangından etkilendi. Vücudunda ikinci derece yanık meydana gelen Kahraman, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yangın nedeniyle 15 dönüm orman dışı alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Güncel

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