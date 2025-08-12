Çanakkale'deki Yangınla İlgili Ekipler Çalışmalarını Sürdürüyor

Çanakkale'deki Yangınla İlgili Ekipler Çalışmalarını Sürdürüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çöplük alanda başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangınla ilgili ekiplerin çalışmaları 2. gününde devam ediyor. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı kara ekipleri, yangının kontrol altına alınması için arazözlerle müdahale ediyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çöplük alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan ve büyük oranda kontrol altına alınan yangınla ilgili ekiplerin çalışmaları 2. gününde devam ediyor.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı kara ekipleri, Ayvacı ilçesi Gemedere mevkisindeki çöplük alanda dün başlayan ve büyük oranda kontrol altına alınan yangınla ilgili çalışmalarını arazözlerle sürdürüyor.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
Dört bölgede orman yangınları kontrol altında! Çanakkale'de alevlerle mücadele sürüyor

4 noktada yangınlar kontrol altında! Saatlerdir yanan ilde durum vahim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şamil Tayyar ile Mehmet Uçum arasında Rezan Epözdemir gerilimi

Şamil Tayyar'ın iddiası ortalığı karıştırdı, Uçum'dan yanıt gecikmedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.