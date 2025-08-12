Çanakkale'deki Yangınla İlgili Ekipler Çalışmalarını Sürdürüyor
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çöplük alanda başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangınla ilgili ekiplerin çalışmaları 2. gününde devam ediyor. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı kara ekipleri, yangının kontrol altına alınması için arazözlerle müdahale ediyor.
Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel