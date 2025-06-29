Çanakkale'deki Yangında Yaralanan İşçi Hayatını Kaybetti

Çanakkale'deki Yangında Yaralanan İşçi Hayatını Kaybetti
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Çanakkale'nin Çan ilçesindeki bir plastik fabrikasında çıkan yangında yaralanan işçi Erdal Ulu, 10 gün süren tedavinin ardından yaşamını yitirdi. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesindeki plastik fabrikasında çıkan yangında yaralanan işçi Erdal Ulu, 10 gün sonra hayatını kaybetti.

Çan ilçesine bağlı Etili köyündeki bir plastik fabrikasında, 19 Haziran saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenmeyen nedenle çıkan yangında alevler, yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede büyüdü. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte söndürülürken, fabrika işçilerinden Erdal Ulu yaralandı. Ambulansla Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ulu, tedaviye alındı. Durumu ağır olan Erdal Ulu, buradaki ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedavisi süren Erdal Ulu, bu sabah doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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