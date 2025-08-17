Çanakkale'deki Yangında Tahliye Edilen Köy Sayısı 6'ya Yükseldi

1) ÇANAKKALEDEKİ YANGINDA TAHLİYE EDİLEN KÖY SAYISI 6'YA ÇIKTI

Gelibolu ilçesine bağlı Tayfur köyü ve Cumalı köyü yakınlarında dün başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yangına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gelibolu Ilgardere köyü tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. Tahliye edilen köy sayısı: 6. Şu ana kadar yangın yerleşim birimlerine sirayet etmemiştir. Tahliye edilen vatandaşlarımız güvenli alanlara alınmıştır. Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.

2) SİİRT'TE DÜĞÜNDEN DÖNENLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ: 6'SI ÇOCUK, 15 YARALI

SİİRT'in Pervari ilçesinde düğünden dönenleri taşıyan minibüsün devrildiği kazada 6'sı çocuk, 15 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Pervari ilçesine bağlı Kilis köyü mevkisinde meydana geldi. Düğünden dönenleri taşıyan 56 AAL 864 plakalı minibüs, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada, 6'sı çocuk 15 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Pervari Devlet Hastanesi ile Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.