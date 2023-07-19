Çanakkale'deki yangında köyler tahrip oldu

ÇANAKKALE merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde 16 Temmuz'da başlayan ve 52 saatin sonunda kontrol altına alınan yangının ilk gününde tedbir amaçlı boşaltılan Kemel Köyü'nde yaşayan vatandaşlar yangında yaşadıklarını anlattı. Çok güzel ve manzaralı bir köylerinin olduğunu söyleyen Necati Akın, 'Perişan olduk. Her taraf yandı. Bu köy 10 sene kendini toplayamaz. Yeşillik alan diye bir şey kalmadı. Komşularımızın bin dönüme yakın yanan arazisi var. 3 gündür uyku uyumuyorum" dedi.

Nihat Yongacı ise, 'Yukarı Okçular Köyü tarafından ateş geldi. Damım, balyalarım, dikili buğday tarlalarım yandı, hayvanları kaçırdım. Şuanda saman, yem yok. Öyle duruyoruz. Alevler sesli geldi, çok hızlı yayılıyordu. Arkadaşlar çok müdahale etti, devletimiz de müdahale etti ama ateş bu önünde durulmuyor" ifadelerini kullandı.

BİR KİŞİ TABURCU EDİLDİ, 3 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Bu arada yangın sırasında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan vatandaşlardan 1'i taburcu edilirken, 2 kişinin Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde, 1 kişinin ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'nde tedavilerinin devam ettiği bildirildi..