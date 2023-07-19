Çanakkale'deki yangında köy halkı yaşadıklarını anlattı

'BU KÖY, 10 SENE KENDİNİ TOPARLAYAMAZ'

Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde 16 Temmuz'da başlayan ve 52 saatin sonunda kontrol altına alınan yangının ilk gününde tedbir amaçlı boşaltılan Kemel köyünde oturanlar, yaşadıklarını anlattı. Çok güzel ve manzaralı bir köylerinin olduğunu söyleyen Necati Akın, "Perişan olduk. Her taraf yandı. Bu köy, 10 sene kendini toplayamaz. Yeşillik alan diye bir şey kalmadı. Komşularımızın 1000 dönüme yakın yanan arazisi var. 3 gündür uyku uyuyamıyorum" dedi. Nihat Yongacı ise "Yukarı Okçular köyü tarafından ateş geldi. Damım, balyalarım, dikili buğday tarlalarım yandı, hayvanları kaçırdım. Şu anda saman, yem yok. Öyle duruyoruz. Alevler sesli geldi, çok hızlı yayılıyordu. Arkadaşlar çok müdahale etti, devletimiz de müdahale etti ama ateş bu önünde durulmuyor" diye konuştu.

Yangın sırasında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan vatandaşlardan 1'i taburcu edilirken, 2 kişinin Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde, 1 kişinin ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'nde tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, -