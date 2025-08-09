Çanakkale'deki Yangında Ekiplerin Zorlu Mücadelesi
Çanakkale Sarıcaeli köyü yakınlarında çıkan orman yangınında Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin alevler arasında kaldığı anlara ait görüntüler yayımlandı.
ALEVLERİN ARASINDA KALAN EKİPLERİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Çanakkale merkeze bağlı Sarıcaeli köyü yakınlarındaki ormanda dün çıkan yangında Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlerin arasında kaldı. O anlara ait arazözden çekilen kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel