Çanakkale'deki Yangın Villalara Zarar Verdi

Çanakkale'deki Yangın Villalara Zarar Verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Kepez beldesinde tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçrayarak bazı villaları etkiledi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, Çanakkale Boğazı çift yönlü trafiğe kapatıldı.

ALEVLER BAZI VİLLLARA ZARAR VERDİ

Çanakkale'de merkeze bağlı Kepez beldesinde tarım arazisinde çıkıp ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Güzelyalı köyünde bazı villalar alevlere teslim oldu. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çanakkale Çınarlı yangınına 5 uçak, 5 helikopter ile havadan, 32 arazöz, 14 itfaiye, 5 dozer 455 personel ile karadan müdahale edilmektedir" dedi.

ÇANAKKALE BOĞAZI ÇİFT YÖNLÜ TRAFİĞE KAPATILDI

Öte yandan, yangın nedeniyle Çanakkale Boğaz trafiği çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çanakkale ilinde devam eden orman yangınları nedeniyle, Çanakkale Havalimanı pisti; devlet hava araçları, ambulans uçaklar, arama kurtarma ve yangınla mücadele hava araçları hariç olmak üzere, 11 Ağustos 2025 saat 19.30'a kadar tüm uçuşlara geçici olarak kapatılmıştır" denildi.

KARA YOLU GEÇİCİ OLARAK ULAŞIMA KAPATILDI

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise "Çanakkale-Ezine Devlet Yolu, 10- 31'inci kilometreleri arasında meydana gelen yangın nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatılmıştır" ifadelerine yer erildi.

Nazif Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Çanakkale'de orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine ulaştı, havalimanı kapatıldı

Tarım arazisinde başlayan alevler kenti sardı! Evler, arabalar yanıyor
Kabine öncesi Erdoğan'dan sürpriz görüşme! Talep Ermenistan'dan geldi

Kabine öncesi Erdoğan'dan sürpriz görüşme! Talep onlardan geldi
Rezan Epözdemir'i yakacak ifade: 150 bin dolar karşılığında tahliye

Rezan Epözdemir'i yakacak iddia! Tahliye için istenen paraya bakın
Mahkeme salonunda kocasını öldüren genci sarılıp affetti

Mahkeme salonunda kocasını öldüren genci sarılıp affetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü rapçi, konsere bebeği ile gelen anneyi sert şekilde azarladı

Ünlü rapçi, konsere bebeği ile gelen anneyi sert şekilde azarladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.