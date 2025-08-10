Çanakkale'deki Yangın Şüphelileri Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı
Çanakkale'nin Sarıcaeli köyünde çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yangın, tarım arazisinde başladıktan sonra rüzgar etkisiyle ormanlık alana sıçramıştı.
Çanakkale'nin merkeze bağlı Sarıcaeli köyünde önceki gün çıkan ve dün kontrol altına alınan yangına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sarıcaeli köyünde önceki gün öğle saatlerinde tarım arazisinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangına ilişkin gözaltına alınan 4 şüphelinin, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel