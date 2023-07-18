Çanakkale'deki yangın söndürme çalışmalarına Kara Kuvvetleri'nden helikopter desteği

Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale'deki yangın söndürme çalışmalarına havadan destek sağlayan Kara Kuvvetlerine ait 5 helikopterin görüntülerini paylaştı.

Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde 3 gündür devam eden yangını söndürmek için çalışmalar devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yangın söndürme çalışmalarına toplam 5 helikopter ile destek verdiklerini duyurdu. MSB, yangın söndürme çalışmalarına havadan destek sağlayan Kara Kuvvetlerine ait 2 adet S-70 ve 3 adet AS-532 Cougar tipi helikopterin görüntülerini yayınladı. - ANKARA