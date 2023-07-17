Çanakkale'deki Yangın Nedeniyle 2 Köy Tahliye Ediliyor

Çanakkale'nin merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde çıkan yangın, 24 saattir devam ediyor. Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale eden ekipler, Kurşunlu ve Dörtyol köylerini tahliye etmeye başladı.

2 KÖY DAHA TAHLİYE EDİLİYOR

Çanakkale'nin merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde, dün saat 16.30 sıralarında çıkıp, ormana sıçrayan yangın, 24 saattir devam ediyor. Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına ekipler, 15 helikopter, 6 uçak, karadan 109 arazöz, 14 iş makinesi ve 543 personelle müdahaleye devam ediyor. Alevlerin yaklaştığı merkeze bağlı Kurşunlu ve Dörtyol köyleri tedbir amacıyla tahliye edilmeye başlandı. Jandarma, Dörtyol köyü girişinde önlem aldı. Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE