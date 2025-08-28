Çanakkale'deki Yangın Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'deki Yangın Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de tarım arazisinde meydana gelen yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangın esnasında bir ağaca bağlanmış eşek vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale'de tarım arazisinde saat 12.30 sıralarında başlayan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale ile saat 17.40 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangın bölgesinde alevlerin arasında bir ağaca bağlanmış olan eşek vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Mehmet Ali Erbil'den uyuyakaldığı için nikaha gelmeyen Serdar Ortaç'a olay gönderme

Erbil'den uyuyakalınca töreni kaçıran Serdar Ortaç'a olay gönderme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıta bir zam daha: Pompaya yansıyacağı gün de rakam da belli

Akaryakıta bir zam daha: Pompaya yansıyacağı gün de rakam da belli
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.