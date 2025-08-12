Çanakkale'deki Yangın Kontrol Altına Alındı
Ayvacık ilçesindeki çöplük alanda başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin başarılı çalışmalarıyla kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çöplük alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.
Gemedere mevkisindeki çöplük alanda dün başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı kara ekiplerinin çalışması sonucu tamamen kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel