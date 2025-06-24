Çanakkale'deki Yangın Kontrol Altına Alındı
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Kızılköy ile Çetmi köyleri yakınlarındaki tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Yangın, havadan 7 uçak, 6 helikopter, karadan ise 23 arazöz, 5 su ikmal aracı, 4 dozer, 4 treyler ile toplam 182 personelin müdahalesinin ardından saat 19.30 sırlarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel