Çanakkale'deki Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Kızılköy ile Çetmi köyleri yakınlarındaki tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Yangın, havadan 7 uçak, 6 helikopter, karadan ise 23 arazöz, 5 su ikmal aracı, 4 dozer, 4 treyler ile toplam 182 personelin müdahalesinin ardından saat 19.30 sırlarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,