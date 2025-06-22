Çanakkale'deki Yangın Kontrol Altına Alındı

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Çanakkale'de tarım arazisinde başlayarak ormanlık alana yayılan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ve yer ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında toplam 19 hektar alan etkilendi.

Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana yayılan yangın kontrol altına alındı.

Merkeze bağlı Erenköy ile Yenimahalle köyleri arasındaki tarım arazisinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayılan yangına müdahale için Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopterler ve uçaklar ile havadan, yer ekipleriyle de karadan müdahale başladı.

Orman ekiplerinin karadan yaptıkları müdahaleye İl Jandarma Komutanlığı personeli de destek verdi.

İl ve ilçe belediyelerinin itfaiye araçlarıyla su desteği sağladığı yangında, Yenimahalle köyünde yaşayanlar da kendi imkanlarıyla alevlere müdahale etmeye çalıştı.

Ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, Erenköy ve Yenimahalle köyleri kırsalında çıkan yangına, 7 uçak ve 5 helikopter ile havadan, 19 arazöz, 3 dozer, 5 itfaiye aracı ve 176 personel ile karadan müdahale edildiği belirtilerek, "Yangın tamamen kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangınlarda 8 hektar orman alanı, 11 hektar ziraat alanı olmak üzere toplam 19 hektar alan etkilenmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
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