Çanakkale'deki Yangın Kontrol Altına Alındı
Biga ilçesinde, Değirmencik ve Kemer köyleri arasındaki tarım arazisinde çıkan yangın, 1,5 saatlik çaba sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor ve yangın 4 hektar tarım arazisine zarar verdi.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Çanakkale'nin Biga ilçesinde Değirmencik köyü ile Kemer köyü arasındaki tarım arazisinde çıkan yangın, saat 13.00 itibarıyla 1,5 saatlik çaba sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışması devam ederken, ilk belirlemelere göre 4 hektar tarım arazisi ile sıçrayan alevler nedeniyle ormanın bir bölümü zarar gördü.
Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel