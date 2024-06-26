Çanakkale'deki Yangın Kontrol Altına Alındı

(ANKARA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Açıklamada, Assos ören yerinde kültür varlıkları açısından herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı da belirtildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Behramkale köyü sınırlarında saat 16.30 sıralarında çıkan yangının, ekiplerin yoğun çalışması ile kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiği duyuruldu. Açıklamada, yangında Assos ören yerinde kültür varlıkları açısından herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı belirtilirken, yapılan çalışmalara kolaylık sağlanması ve ören yerinde gerekli tespit çalışmalarının yürütülebilmesi için Assos ören yerinin 27-28-29 Haziran günleri boyunca ziyarete kapatıldığı bildirildi.