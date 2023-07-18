Çanakkale'deki yangın 32. saatte hala devam ediyor

Çanakkale'nin Kızılkeçili köyünde başlayan yangın, 32 saat sonra hala söndürülememiş durumda. Ekipler karadan müdahale ederken, gece görüşlü helikopterler de destek veriyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangından etkilenen yerleri inceledikten sonra bilgi aldı ve kentten ayrıldı.

YANGINDA 32'NCİ SAAT

Çanakkale'nin Kızılkeçili köyünde dün saat 16.30 sıralarında başlayan ve daha sonra ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları 32'nci saatinde devam ediyor. Yangına çok sayıda ekip karadan müdahalesini sürdürürken, gece görüşlü helikopterler de söndürme çalışmalarına destek veriyor. Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'de yangından etkilenen yerlerde incelemelerde bulunduktan sonra, Orman Genel Müdürlüğü'nün Yangın Yönetim Aracında, son durumuna ilişkin bilgi aldı. Yumaklı, incelemelerinin ardından kentten ayrıldı.

Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,