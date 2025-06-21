Çanakkale'deki Yangın 3 Saatte Kontrol Altına Alındı

3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde saat 14.20 sıralarında başlayan yangın; havadan 3 helikopter, 7 uçak, karadan ise 14 arazöz, 3 dozer ve çok sayıda personelin müdahalesi sonucu saat 17.30 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında 3 hektarlık orman ve 20 hektarlık tarım arazisi zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

İpek YAVAŞ- Erol GÜNGÖRDÜ/ ÇANAKKALE,