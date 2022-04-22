Çanakkale'deki uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çanakkale'deki uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Çanakkale'deki uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama

ÇANAKKALE'de uyuşturucu madde satışı yapan ve kullananlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 111 kişiden 9'u tutuklandı.

ÇANAKKALE'de uyuşturucu madde satışı yapan ve kullananlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 111 kişiden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 15 Mart ile 20 Nisan arasında kent merkezi ile ilçelerinde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullananlara yönelik operasyon yapıldı. Baskınlarda 79 olaya müdahale edildi, 111 şüpheli hakkında yasal işlem düzenlendi. İşlemlerinin ardından şüphelilerden 102'si serbest bırakılırken, 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca hakkında yakalama emri bulunan 13 kişi de işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi. Operasyonlarda 395 gram metamfetamin, 120 gram bonzai, 22 gram kokain, 16 gram esrar, 7 gram eroin, 714 sentetik ecza, 5 ecstasy, 7 tabanca, 2 tüfek ve 4 bin 565 TL ele geçirildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Mart, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title