Haberler

Çanakkale'de 2 otomobil çarpıştı: 5 ölü, 1 yaralı

Çanakkale'de 2 otomobil çarpıştı: 5 ölü, 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'de yaşanan korkunç trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybedenlerin kimlikleri açıklandı. Kazada dört kişi yaşamını yitirirken, bir kişi yaralandı.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Çanakkale'de iddiaya göre sürücüsünün polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçarken ters yöne girdiği otomobil ile karşı yönden gelen başka bir otomobilin çarpıştığı kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu. Kazada 35 APD 325 plakalı otomobildeki, Nuray Tekin, Osman Göksu ve Doğukan Samet Eğer ile 17 LP 800 plakalı otomobildeki Neslihan Soysal ve Hanife Soysal hayatını kaybederken, sürücü Mustafa Soysal yaralandı. Mustafa Soysal'ın hastanedeki tedavisi sürüyor.

Haber-Kamera: Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Polisin 'dur' ihtarına uymadı! Katliam gibi kazada 5 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza! Polisten kaçarken karşı yönden gelen araca çarptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Gücüm tükendi

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Tükendim
'Baba tahliye' mesajı paylaşan 13 yaşındaki çocuk yeniden tutuklandı

Akranının başını taşla ezen 13 yaşındaki çocuğun özgürlüğü kısa sürdü
'Çift maaş alıyorum' diyen Sırrı Sakık'tan Meclis tarihine geçecek öneri

"Çift maaş alıyorum" diyen Sakık'tan Meclis tarihine geçecek öneri
Dertleri define değil! Ferhat gibi dağları deldiler, gören şaştı kaldı

Sebebi şaşırtıcı! Ferhat gibi dağları deldiler
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Gücüm tükendi

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Tükendim
Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 3 isme daha yakalama kararı
2 kırmızı, 3 gol! Dev maçta kazanan Liverpool

2 kırmızı, 3 gol! İşte dev maçta kazanan takım
Hande Sarıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü: İki cihanda elim yakanda Akif, anlatacaksın!

Hande Sarıoğlu ateş püskürdü: İki cihanda elim yakanda Akif!
Bakan Kurum duyurdu! İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne geçerli başvuru sayısı

Bakan Kurum duyurdu! İşte 500 bin konutta geçerli başvuru sayısı
Fenerbahçe'de iki yıldız isim Beşiktaş derbisinde oynayamayacak

İki yıldız isim Noel'e gidiyor! Derbide oynayamayacaklar
2.5 saat ifade veren Sadettin Saran'a yöneltilen suçlamalar

İşte 2.5 saat ifade veren Sadettin Saran'a yöneltilen suçlamalar
Eski mahalleler yerinde dönüşümle ayağa kalkıyor: Örnek daireler ortaya çıktı

Eski mahalleler yerinde dönüşümle ayağa kalkıyor
Kadıköy'de dehşet: 2 kişi ölü bulundu, bir not bırakmışlar

Kadıköy'de dehşet: 2 kişi ölü bulundu, bir not bırakmışlar
title