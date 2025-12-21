Çanakkale'de 2 otomobil çarpıştı: 5 ölü, 1 yaralı

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Çanakkale'de iddiaya göre sürücüsünün polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçarken ters yöne girdiği otomobil ile karşı yönden gelen başka bir otomobilin çarpıştığı kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu. Kazada 35 APD 325 plakalı otomobildeki, Nuray Tekin, Osman Göksu ve Doğukan Samet Eğer ile 17 LP 800 plakalı otomobildeki Neslihan Soysal ve Hanife Soysal hayatını kaybederken, sürücü Mustafa Soysal yaralandı. Mustafa Soysal'ın hastanedeki tedavisi sürüyor.

Haber-Kamera: Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,