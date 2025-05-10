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Çanakkale'deki Trafik Kazasında 8 Kişi Hayatını Kaybetti

Çanakkale'deki Trafik Kazasında 8 Kişi Hayatını Kaybetti
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Çanakkale'de yolcu otobüsü, kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaşamını yitirirken, 20 kişi de yaralandı. Kazanın detayları ve yaralıların durumu hakkında açıklamalarda bulunuldu.

Çanakkale'de yolcu otobüsü, kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Çanakkale-Ezine kara yolunda Çanakkale Truva Turizm'e ait 17 AHT 624 plakalı yolcu otobüsü, 33 ANK 274 plakalı odun yüklü kamyon ve otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın Ezine ilçesi yakınlarında meydana geldiğini söyledi.

Kazaya karışan kamyonun karşı şeride devrilmesi sonucu yolcu otobüsü ile otomobilin de etkilendiğini ifade eden Toraman, şöyle devam etti:

"Kamyon şoförü ve otobüs yolcularından toplamda 5 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti maalesef. Diğer yaralılar süratle hastanelere sevk edildi ancak hastanelere sevk edilen yaralılardan 3 vatandaşımız da hastanede hayatını kaybetti. Toplamda şu an hayatını kaybeden vatandaş sayısı 8. 20 vatandaşımıza ise hastanelerde gerekli tıbbi müdahaleler yapılıyor."

Vali Toraman, tedavisi devam eden yaralılar arasında hayati tehlikesi bulunanların olduğunu belirtti.

"Diğer vatandaşlarımızın da tedavileri ayaktan, diğer yöntemlerle devam ediyor." diyen Toraman, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kaza neticesi adli tahkikatı Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ezine Cumhuriyet Savcımız şu anda olay mahallinde tahkikatını yürütüyor kolluk kuvveti marifetiyle. Sağlık birimlerimiz de hastanelerde yaralılarımıza gerekli tıbbi müdahaleyi yapıyorlar olağanüstü bir gayret göstererek. 'Büyük geçmiş olsun' diyorum. Bu vesileyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum."

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
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